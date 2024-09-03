Буканова Анна Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буканов Иван Аввакумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буканов Иван Аввакумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буканов Иван Аввакумович
Рождение ребёнка
10.07.1883
Отец ребёнка: Буканов Иван Аввакумович
Рождение ребёнка
26.04.1886
Дочь: Боганова (Буканова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Буканов Иван Аввакумович
Смерть
1924