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Буканова Анна Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буканов Иван Аввакумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буканов Семён Иванович

Отец ребёнка: Буканов Иван Аввакумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буканов Яков Иванович

Отец ребёнка: Буканов Иван Аввакумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буканов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Буканов Иван Аввакумович

Рождение ребёнка
10.07.1883

Сын: Буканов Илья Иванович

Отец ребёнка: Буканов Иван Аввакумович

Рождение ребёнка
26.04.1886

Дочь: Боганова (Буканова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Буканов Иван Аввакумович

Смерть
1924

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