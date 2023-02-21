Колчанов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1895
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1895
Отец: Колчанов Михаил
Мать: Колчанова Акулина
Бракосочетание
Около 1916
Жена: Колчанова Лидия
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Колчанов Владислав
Мать ребёнка: Колчанова Лидия
Рождение ребёнка
22.08.1919
Сын: Колчанов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Колчанова Лидия
Рождение ребёнка
10.12.1921
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Колчанова Лидия
Рождение ребёнка
07.10.1923
Дочь: Колчанова Муза
Мать ребёнка: Колчанова Лидия
USSR
Смерть
1995
Москва, город федерального значения Москва