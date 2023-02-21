Колчанов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолчанов Михаил

Колчанов Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1895

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1895

Отец: Колчанов Михаил

Мать: Колчанова Акулина

Бракосочетание
Около 1916

Жена: Колчанова Лидия

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Колчанов Владислав

Мать ребёнка: Колчанова Лидия

Рождение ребёнка
22.08.1919

Сын: Колчанов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Колчанова Лидия

Рождение ребёнка
10.12.1921

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Колчанова Лидия

Рождение ребёнка
07.10.1923

Дочь: Колчанова Муза

Мать ребёнка: Колчанова Лидия

USSR
Смерть
1995
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close