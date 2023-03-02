Недорезова (Зайцева) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорезова (Зайцева) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Михаил

Мать: Зайцева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недорезов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недорезов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недорезов Сергей

Отец ребёнка: Недорезов ?

Смерть
Неизвестно
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