Шайхутдинов Мухамет Шайхутдинович
Место рожденияд. Венхний Нурлат, центр Верхне-Нурлатского сельсовета Шламской волости Мелесского уезда Самарской губернии
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Шайхутдин
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Шаихутдинов Мухамед гв. рядовой Дата рождения __.__.1898 Место призыва Октябрьский РВК, Татарская АССР, Октябрьский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 139 гв. ап 69 гв. сд 3 УкрФ ( 139 гв. ап, ... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайша Мифтахутдиновна
Смерть
Неизвестно