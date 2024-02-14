Шайхутдинов Мухамет Шайхутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхутдинов Мухамет Шайхутдинович

Место рождения

д. Венхний Нурлат, центр Верхне-Нурлатского сельсовета Шламской волости Мелесского уезда Самарской губернии

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Шайхутдин

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Шаихутдинов Мухамед гв. рядовой Дата рождения __.__.1898 Место призыва Октябрьский РВК, Татарская АССР, Октябрьский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 139 гв. ап 69 гв. сд 3 УкрФ ( 139 гв. ап, ... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайша Мифтахутдиновна

Смерть
Неизвестно

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