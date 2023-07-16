Перерва Александр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1923
Жена: Перерва Евдокия Петровна
Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
поселок Ново-Петровский
Смерть
Неизвестно