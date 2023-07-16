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Перерва Александр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1923

Жена: Перерва Евдокия Петровна

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
поселок Ново-Петровский
Смерть
Неизвестно