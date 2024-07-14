Суслин Александр Алексеевич 12.11.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суслин Александр Алексеевич

Место рождения

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслина (Янко) Людмила Петровна

Рождение ребёнка
20.10.1987

Сын: Суслин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Суслина (Янко) Людмила Петровна

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.04.1991

Сын: Суслин Артём Александрович

Мать ребёнка: Суслина (Янко) Людмила Петровна

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