Суслин Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1987
Сын: Суслин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Суслина (Янко) Людмила Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1991
Сын: Суслин Артём Александрович
Мать ребёнка: Суслина (Янко) Людмила Петровна