Неизвестно неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно неизвестно

Место рождения

Вахрушевская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Вахрушевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1773

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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