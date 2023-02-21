Манерова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1920
Сын: Манеров Анатолий Трофимович
Отец ребёнка: Манеров Трофим Петрович
Большая Дегтяровка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно