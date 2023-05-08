Белоусова Праскосья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1903
Дата смерти01.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1925
Дочь: Трушина Мария Павловна
Отец ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1925
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.08.1929
Дочь: Трушина Антонина Павловна
Отец ребёнка: Трушин Павел Кириллович
Рождение ребёнка
04.04.1936
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно
Смерть
01.04.1989