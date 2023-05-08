Белоусова Праскосья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Праскосья Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1903

Дата смерти

01.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1903

Отец: Аким

Мать: Аксинья

Рождение ребёнка
25.01.1925

Дочь: Трушина Мария Павловна

Отец ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
25.12.1925

Сын: Трушин Николай Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.08.1929

Дочь: Трушина Антонина Павловна

Отец ребёнка: Трушин Павел Кириллович

Рождение ребёнка
04.04.1936

Сын: Трушин Алексей Павлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно

Смерть
01.04.1989