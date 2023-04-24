Киселева (Демина) Ольга Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева (Демина) Ольга Игнатьевна

Киселева (Демина) Ольга Игнатьевна

avatar

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.07.1876

Дата смерти

После 26.07.1912

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1876

Отец: Демин-Кириллин Игнат Кириллович

Мать: Демина-Кириллина Анна Герасимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.07.1876
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1897

Муж: Киселев Павел Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1898

Дочь: Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.12.1901

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1903

Сын: Киселев Василий Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1906

Сын: Киселев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1909

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1910

Сын: Киселев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1912

Сын: Киселев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1916

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.07.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close