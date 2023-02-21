Лаврентьев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврентьев Матвей Александрович
Мать ребёнка: Лаврентьева Светлана Рудольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврентьев Даниил Александрович
Мать ребёнка: Лаврентьева Светлана Рудольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврентьев Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Лаврентьева Светлана Рудольфовна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика