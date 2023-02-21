Лаврентьев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Матвей Александрович

Мать ребёнка: Лаврентьева Светлана Рудольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Даниил Александрович

Мать ребёнка: Лаврентьева Светлана Рудольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентьев Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Лаврентьева Светлана Рудольфовна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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