Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1880

Дата смерти

06.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Никифорова) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Никифоров Серафим Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Никифоров Виктор Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Никифоров Сергей Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Никифоров Николай Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Никифоров Николай Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович

Рождение ребёнка
14.10.1920

Дочь: Каретникова (Никифорова) Евгения Петровна

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович

Смерть
06.02.1960

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