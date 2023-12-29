Никифорова (Лисицына) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1880
Дата смерти06.02.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Никифорова) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Никифоров Серафим Петрович
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Никифоров Виктор Петрович
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Никифоров Сергей Петрович
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Никифоров Николай Петрович
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Никифоров Николай Петрович
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1920
Дочь: Каретникова (Никифорова) Евгения Петровна
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Петрович
Смерть
06.02.1960