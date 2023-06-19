Арасланова Игошева София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арасланова Игошева София Николаевна

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

15.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1930

Отец: Игошев Николай Авдеевич

Мать: Кушкова Елизавета Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
08.02.1958

Дочь: Заколюкина Ирина Зинуровна

Отец ребёнка: Арасланов Зинур Гуссаинович

Рождение ребёнка
12.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арасланов Зинур Гуссаинович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арасланов Зинур Гуссаинович

Смерть
Неизвестно