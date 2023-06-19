Арасланова Игошева София Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1930
Рождение ребёнка
08.02.1958
Дочь: Заколюкина Ирина Зинуровна
Отец ребёнка: Арасланов Зинур Гуссаинович
Рождение ребёнка
12.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арасланов Зинур Гуссаинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно