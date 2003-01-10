Меньших Арина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньших Арина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2003

Отец: не указан

Мать: Меньших Светлана Владимировна

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