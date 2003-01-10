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Меньших Арина Александровна
Меньших Арина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.2003
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Меньших (Гордова) Светлана Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2003
Отец: не указан
Мать:
Меньших Светлана Владимировна
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