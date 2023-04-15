Христинья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Прохор Осипов
Отец ребёнка: Осип Иванов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Фёкла Осипова
Отец ребёнка: Осип Иванов
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Гаврила Осипов
Отец ребёнка: Осип Иванов
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Пётр Осипов
Отец ребёнка: Осип Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Иванов
Смерть
Неизвестно