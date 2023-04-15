Христинья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христинья Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1829 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Прохор Осипов

Отец ребёнка: Осип Иванов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Фёкла Осипова

Отец ребёнка: Осип Иванов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Гаврила Осипов

Отец ребёнка: Осип Иванов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пётр Осипов

Отец ребёнка: Осип Иванов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Иванов

Смерть
Неизвестно
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