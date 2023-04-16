Красюк (Кучеренко) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красюк (Кучеренко) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946

Отец: Кучеренко Николай Ефимович

Мать: Кучеренко Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
06.07.1970

Дочь: Решетилова Елена Петровна

Отец ребёнка: Красюк Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
31.08.1973

Дочь: Шаповалова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Красюк Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
19.03.1978

Сын: Красюк Сергей

Отец ребёнка: Красюк Пётр Ефимович

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