Красюк (Кучеренко) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946
Рождение ребёнка
06.07.1970
Дочь: Решетилова Елена Петровна
Отец ребёнка: Красюк Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
31.08.1973
Дочь: Шаповалова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Красюк Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
19.03.1978
Сын: Красюк Сергей
Отец ребёнка: Красюк Пётр Ефимович