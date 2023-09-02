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- Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

После 1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1875 ст.

Муж: - Осип Захарович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.01.1884 ст.

Дочь: - Мария Осиповна

Отец ребёнка: - Осип Захарович

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 46-13-40 стр.46-47 (Рождение №-4ж)
Рождение ребёнка
09.04.1886 ст.

Дочь: - Клавдия Осиповна

Отец ребёнка: - Осип Захарович

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1888 ст.

Сын: Шахов Максим Осипович

Отец ребёнка: - Осип Захарович

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.147-148 (Рождение №-2м)
Рождение ребёнка
24.07.1898 ст.

Сын: Шахов Николай Осипович

Отец ребёнка: - Осип Захарович

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.125-126 (Рождение №-69м)
Смерть
После 1902 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1904 ст.

Дочь: Антонина Осиповна

Отец ребёнка: - Осип Захарович

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.217-218 (Рождение №-22ж)
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