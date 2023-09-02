- Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиПосле 1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1875 ст.
Муж: - Осип Захарович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.01.1884 ст.
Дочь: - Мария Осиповна
Отец ребёнка: - Осип Захарович
Ильинская церковь села Княжей МК 46-13-40 стр.46-47 (Рождение №-4ж)
Рождение ребёнка
09.04.1886 ст.
Дочь: - Клавдия Осиповна
Отец ребёнка: - Осип Захарович
Рождение ребёнка
14.01.1888 ст.
Отец ребёнка: - Осип Захарович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.147-148 (Рождение №-2м)
Рождение ребёнка
24.07.1898 ст.
Отец ребёнка: - Осип Захарович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.125-126 (Рождение №-69м)
Смерть
После 1902 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1904 ст.
Дочь: Антонина Осиповна
Отец ребёнка: - Осип Захарович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.217-218 (Рождение №-22ж)