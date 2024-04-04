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Сосновский Дмитрий Николаевич
Сосновский Дмитрий Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.1923
Пол
Мужской
Отец
Сосновский Николай Гаврилович
1882 г.р.
Мать
Сосновская Агрепина Алексеевна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
вя
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1923
Отец:
Сосновский Николай Гаврилович
Мать:
Сосновская Агрепина Алексеевна
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