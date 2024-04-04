Сосновский Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновский Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1923

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1923

Отец: Сосновский Николай Гаврилович

Мать: Сосновская Агрепина Алексеевна

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