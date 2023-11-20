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Болат султан
Болат султан
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Токтакия
Мать
Не указана
Дети
Керей хан
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Токтакия
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Керей хан
Мать ребёнка: не указана
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