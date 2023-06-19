Ломакина (Щукина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакина (Щукина) Валентина Васильевна

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

30.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1919

Отец: Щукин Василий Савельевич

Мать: Щукина Елена Ефимовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мешавкин Александр

Рождение ребёнка
16.06.1940

Сын: Ломакин Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Ломакин Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломакин Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мешавкин Александр

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно