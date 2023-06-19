Ломакина (Щукина) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1919
Отец: Щукин Василий Савельевич
Мать: Щукина Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
12.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мешавкин Александр
Рождение ребёнка
16.06.1940
Отец ребёнка: Ломакин Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ломакин Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мешавкин Александр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно