Ботюк (Бойко) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1888 ст.
Уволенный в запас армии Ефрейтор Елисей Иванов Ботюк, православного вероисповедания первым браком Солдатская дочь Мария Андреева Бойкова, православного вероисповедания первым браком Поручители по ж... Показать все
Смерть
Неизвестно