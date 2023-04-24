Ботюк (Бойко) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботюк (Бойко) Мария Андреевна

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Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
24.01.1888 ст.

Муж: Ботюк Елисей Иванович

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Уволенный в запас армии Ефрейтор Елисей Иванов Ботюк, православного вероисповедания первым браком Солдатская дочь Мария Андреева Бойкова, православного вероисповедания первым браком Поручители по ж... Показать все
Смерть
Неизвестно
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