Булдакова Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1818 и 1827
Дата смерти06.08.1857 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1850 ст.
Отец ребёнка: Булдаков Филипп Власов
Рождение ребёнка
07.03.1852 ст.
Дочь: Дария Филипповна
Отец ребёнка: Булдаков Филипп Власов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Булдаков Филипп Власов
Рождение ребёнка
07.07.1857 ст.
Сын: Булдаков мертворожденный Филиппович
Отец ребёнка: Булдаков Филипп Власов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1857 ст.