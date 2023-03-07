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Булдакова Евдокия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1818 и 1827

Дата смерти

06.08.1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1850 ст.

Сын: Булдаков Петр Филиппович

Отец ребёнка: Булдаков Филипп Власов

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.03.1852 ст.

Дочь: Дария Филипповна

Отец ребёнка: Булдаков Филипп Власов

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Булдаков Филипп Власов

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1857 ст.

Сын: Булдаков мертворожденный Филиппович

Отец ребёнка: Булдаков Филипп Власов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Филипп Власов

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
06.08.1857 ст.
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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