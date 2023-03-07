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Бармин Василий Емельянов

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Место рождения

Зуевский район, деревня Барменки

Дата рождения

1711

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Бармин Емельян Якимов

Мать: Бармина Устиния

Зуевский район, деревня Барменки
Рождение ребёнка
1725

Сын: Бармин Роман Васильевич

Мать ребёнка: Бармина Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: Бармина Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Бармина Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Вахрушева Марва Васильевна

Мать ребёнка: Бармина Акилина Федорова

Зуевский район, деревня Барменки
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Бармина Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Бармина Акилина Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бармина Акилина Федорова

Место жительства
Неизвестно
Зуевский район, деревня Барменки
Смерть
1759
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