Бармин Василий Емельянов
Место рожденияЗуевский район, деревня Барменки
Дата рождения1711
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Бармин Емельян Якимов
Мать: Бармина Устиния
Зуевский район, деревня Барменки
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: Бармина Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: Бармина Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Бармина Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Вахрушева Марва Васильевна
Мать ребёнка: Бармина Акилина Федорова
Зуевский район, деревня Барменки
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Бармина Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Бармина Акилина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бармина Акилина Федорова
Место жительства
Неизвестно
Зуевский район, деревня Барменки
Смерть
1759