Левченко Филипп Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1901
Дата смерти?.12.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1901
Отец: Левченко Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левченко Александра Алексеевна
Васильевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левченко Александра Алексеевна
Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1984
Похороны
Неизвестно
Ленинградская Обл Всеволжский район