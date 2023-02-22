Левченко Филипп Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Филипп Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1901

Дата смерти

?.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1901

Отец: Левченко Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левченко Александра Алексеевна

Васильевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левченко Александра Алексеевна

Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко Александра Алексеевна

Смерть
?.12.1984
Похороны
Неизвестно
Ленинградская Обл Всеволжский район
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