Анисимов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Анисимова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Анисимова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Анисимова Любовь

Смерть
Неизвестно