Куранов Иван (Иоанн) Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1911 ст.
Дата смерти17.02.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1911 ст.
Отец: Куранов Андрей Иванович
Восприемники: казак Михаил Иванович Куранов и мещанка Зиновия Степановна Мокеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 56 номер 137
Смерть
17.02.1912 ст.
Умер от катара желудка в возрасте 5 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-78 файл 8 номер 14