Куранов Иван (Иоанн) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Иван (Иоанн) Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

12.09.1911 ст.

Дата смерти

17.02.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1882 г.р.

Мать

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1911 ст.

Отец: Куранов Андрей Иванович

Мать: Куранова Мария Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Михаил Иванович Куранов и мещанка Зиновия Степановна Мокеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 56 номер 137
Смерть
17.02.1912 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от катара желудка в возрасте 5 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-78 файл 8 номер 14
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