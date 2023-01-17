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Иван Логинов

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Место рождения

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1834

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Логгин Васильев

Мать: Ирина Ильина

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1855 ст.

Жена: Соломонида Михайлова

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручители: новокрещены из вотяков по жениху: починка Мендового Устья Василий Андреев и Лука Васильев; по невесте: Антоний Андреев и дер. Большой Докьи Антоний Сильверстов
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Соломонида Михайлова

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
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