Иван Логинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1834
Отец: Логгин Васильев
Мать: Ирина Ильина
Бракосочетание
28.01.1855 ст.
Жена: Соломонида Михайлова
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручители: новокрещены из вотяков по жениху: починка Мендового Устья Василий Андреев и Лука Васильев; по невесте: Антоний Андреев и дер. Большой Докьи Антоний Сильверстов
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Соломонида Михайлова