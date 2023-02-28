Тимошенков Евстрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенков Евстрат

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Место рождения

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1866 ст.

Дочь: Яндовская Акилина Евстратова

Мать ребёнка: не указана

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенков Сергей Евстратов

Мать ребёнка: не указана

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенков Иван Евстратов

Мать ребёнка: не указана

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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