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Журин / Разин / Андреев Михаил Разин / Андреев/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Между 1847 и 1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Разин Андрей

Мать: Разина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журина / Разина Дарья Елисеевна

Рождение ребёнка
23.12.1822

Дочь: (Журина/Разина) Ульяна Разина/

Мать ребёнка: Журина / Разина Дарья Елисеевна

Попадьино, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1847 и 1853

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