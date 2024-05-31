Журин / Разин / Андреев Михаил Разин / Андреев/
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиМежду 1847 и 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Разин Андрей
Мать: Разина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1822
Дочь: (Журина/Разина) Ульяна Разина/
Мать ребёнка: Журина / Разина Дарья Елисеевна
Попадьино, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1847 и 1853