Чуднова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1916
Дата смерти22.06.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.41
Сын: Пекин Иван Иванович
Отец ребёнка: Пекин Иван Александрович
Рождение
19.02.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1937
Дочь: Терехова Гета Ивановна
Отец ребёнка: Пекин Иван Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1939
Отец ребёнка: Пекин Иван Александрович
Рождение ребёнка
09.12.1951
Дочь: Широкова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Дронов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1997