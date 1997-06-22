Чуднова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуднова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1916

Дата смерти

22.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.41

Сын: Пекин Иван Иванович

Отец ребёнка: Пекин Иван Александрович

Рождение
19.02.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1937

Дочь: Терехова Гета Ивановна

Отец ребёнка: Пекин Иван Александрович

Рождение ребёнка
25.08.1939

Сын: Пекин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Пекин Иван Александрович

Рождение ребёнка
09.12.1951

Дочь: Широкова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Дронов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Михаил Иванович

Смерть
22.06.1997
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