Иван-старший Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713
Отец: Григорий Дмитриевич (Дементьевич)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1742
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Сын: Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Устинья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Сын: Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Устинья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Сын: Семён Иванович
Мать ребёнка: Устинья Прокофьевна
Смерть
Неизвестно