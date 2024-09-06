Иван-старший Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван-старший Григорьевич

Место рождения

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1674 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1722 г.р.

Дети

Вычислено 1742 г.р.
Вычислено 1744 г.р.
Вычислено 1744 г.р.
Вычислено 1757 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713

Отец: Григорий Дмитриевич (Дементьевич)

Мать: не указана

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Прокофьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1742

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Прокофьевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Сын: Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Устинья Прокофьевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Сын: Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Устинья Прокофьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Сын: Семён Иванович

Мать ребёнка: Устинья Прокофьевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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