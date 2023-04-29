Кучмасова (Алекумова) Мария Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1908 ст.
Сын: Кучмасов Никита Макарович
Отец ребёнка: Кучмасов Макарий Давидович
Рождение ребёнка
22.06.1909 ст.
Отец ребёнка: Кучмасов Макарий Давидович
Рождение ребёнка
12.03.1913
Сын: Кучмасов Нкифор Макарович
Отец ребёнка: Кучмасов Макарий Давидович
Рождение ребёнка
17.06.1915
Дочь: Кучмасов Агриппина Макаровна
Отец ребёнка: Кучмасов Макарий Давидович
Рождение ребёнка
21.03.1918
Дочь: Кучмасов Марина Макаровна
Отец ребёнка: Кучмасов Макарий Давидович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Кучмасов Макарий Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно