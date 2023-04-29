Кучмасова (Алекумова) Мария Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучмасова (Алекумова) Мария Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1908 ст.

Сын: Кучмасов Никита Макарович

Отец ребёнка: Кучмасов Макарий Давидович

Рождение ребёнка
22.06.1909 ст.

Сын: Кучмасов Иван Макарович

Отец ребёнка: Кучмасов Макарий Давидович

Рождение ребёнка
12.03.1913

Сын: Кучмасов Нкифор Макарович

Отец ребёнка: Кучмасов Макарий Давидович

Рождение ребёнка
17.06.1915

Дочь: Кучмасов Агриппина Макаровна

Отец ребёнка: Кучмасов Макарий Давидович

Рождение ребёнка
21.03.1918

Дочь: Кучмасов Марина Макаровна

Отец ребёнка: Кучмасов Макарий Давидович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кучмасов Семён Макарович

Отец ребёнка: Кучмасов Макарий Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучмасов Макарий Давидович

Смерть
Неизвестно
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