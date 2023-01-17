Говоров Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говоров Георгий Васильевич

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Место рождения

Чернава, Измалковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.01.1815

Дата смерти

19.01.1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернава, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1823 по 1829
Ливны, город Ливны, Орловская область
Место жительства
С 1829 по 1837
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1837 по 1842
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1842 по 1844
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1844
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1847 по 1853
г. Иерусалим, Израиль
Смерть
19.01.1894
Выша, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
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