Говоров Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1815
Дата смерти19.01.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1823 по 1829
Ливны, город Ливны, Орловская область
Место жительства
С 1829 по 1837
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1837 по 1842
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1842 по 1844
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1844
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1847 по 1853
г. Иерусалим, Израиль
Смерть
19.01.1894
Выша, Шацкий муниципальный район, Рязанская область