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Александр
Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Клавдия
Дети
Елена
Наталья
Добавил:
АД
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Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Елена
Мать ребёнка: не указана
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