Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: не указана