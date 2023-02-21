Лухманова (де Лазари) Вера Николаевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1875
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Российская Империя
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гольдберг Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Лухманов Дмитрий Афанасьевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1904
Сын: Лухманов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Лухманов Дмитрий Афанасьевич
Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
1970