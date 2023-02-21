Лухманова (де Лазари) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лухманова (де Лазари) Вера Николаевна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1875

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Де Лазари Николай Николаевич

Мать: Де Лазари Александра Александровна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гольдберг Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Лухманов Дмитрий Афанасьевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1904

Сын: Лухманов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Лухманов Дмитрий Афанасьевич

Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лухманов Дмитрий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
1970
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