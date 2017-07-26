Баженова (Данилова) Надежда Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1954
Дата смерти26.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баженов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Илья Александрович
Отец ребёнка: Баженов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Максим Александрович
Отец ребёнка: Баженов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баженов Александр
Смерть
26.07.2017