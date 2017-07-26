Баженова (Данилова) Надежда Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Данилова) Надежда Вениаминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1954

Дата смерти

26.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1954

Отец: Данилов Вениамин Васильевич

Мать: Данилов Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Илья Александрович

Отец ребёнка: Баженов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Максим Александрович

Отец ребёнка: Баженов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Александр

Смерть
26.07.2017
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