Терещенко Никола Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Никола Артемьевич

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Место рождения

г. Глухов, Сумская обл., Украина

Дата рождения

26.10.1819

Дата смерти

01.02.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Глухов, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1870 по 1875
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1875 по 1903
г. Киев, Украина
Смерть
01.02.1903
г. Киев, Украина
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