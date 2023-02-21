Терещенко Никола Артемьевич
Место рожденияг. Глухов, Сумская обл., Украина
Дата рождения26.10.1819
Дата смерти01.02.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Глухов, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1870 по 1875
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1875 по 1903
г. Киев, Украина
Смерть
01.02.1903
г. Киев, Украина