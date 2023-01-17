Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Shukhova) Aleksandra Grigorevna
(Shukhova) Aleksandra Grigorevna
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
20.04.1868
Пол
Женский
Отец
Shukhov Grigorij Petrovich
1827 г.р.
Мать
Shukhov (Pozhidaeva) Vera Kapitonovna
Около 1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1868
Отец:
Shukhov Grigorij Petrovich
Мать:
Shukhov Vera Kapitonovna
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия