(Shukhova) Aleksandra Grigorevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Shukhova) Aleksandra Grigorevna

(Shukhova) Aleksandra Grigorevna

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

20.04.1868

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1868

Отец: Shukhov Grigorij Petrovich

Мать: Shukhov Vera Kapitonovna

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close