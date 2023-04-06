Ложкин Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкин Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

19.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ложкин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1941

Сын: Ложкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Ложкачи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Военная служба
Неизвестно
Просницкий Рвк, Кировская Обл., Просницкий Р-Н
Смерть
19.01.1943
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