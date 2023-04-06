Ложкин Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти19.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Ложкин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1941
Сын: Ложкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Ложкачи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Военная служба
Неизвестно
Просницкий Рвк, Кировская Обл., Просницкий Р-Н
Смерть
19.01.1943