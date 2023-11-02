Ковалев Евстафий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Евстафий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795

Отец: Ковалев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Ковалев Евтихий Евставьевич

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Тимофеевна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
25.07.1829

Дочь: Ковалева Анна Евстафиевна

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Тимофеевна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
09.01.1837

Сын: Ковалев Феодосий Евставьевич (Евстафьевич)

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Тимофеевна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
18.04.1863

Сын: Ковалев Трофим Евставьевич (Евстафьевич)

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Тимофеевна (Тимофеева)

Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
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