Ковалев Евстафий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795
Отец: Ковалев Григорий
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Ковалев Евтихий Евставьевич
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Тимофеевна (Тимофеева)
Рождение ребёнка
25.07.1829
Дочь: Ковалева Анна Евстафиевна
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Тимофеевна (Тимофеева)
Рождение ребёнка
09.01.1837
Рождение ребёнка
18.04.1863
Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно