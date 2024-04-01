(Патракова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Патракова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патраков Иван Афонасьевич

Мать: (Корюкова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петя

Отец ребёнка: Гилев Михаил Евлампьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Гилев Михаил Евлампьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Гилев Михаил Евлампьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: Гилев Михаил Евлампьевич

Работа или профессия
Неизвестно

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