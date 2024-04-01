(Патракова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петя
Отец ребёнка: Гилев Михаил Евлампьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Гилев Михаил Евлампьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Гилев Михаил Евлампьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Отец ребёнка: Гилев Михаил Евлампьевич
Работа или профессия
Неизвестно