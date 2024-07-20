Путятин Фрол Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Путятин Сергей Владимирович
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Служил в ландмилиции
Рождение ребёнка
1722 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733 ст.
Дочь: Мерзликина Ирина Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно