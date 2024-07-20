Путятин Фрол Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутятин Фрол Сергеевич

Путятин Фрол Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Путятин Сергей Владимирович

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Служил в ландмилиции
Рождение ребёнка
1722 ст.

Сын: Путятин Андрей Фролович

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1733 ст.

Дочь: Мерзликина Ирина Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.