Савельев Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазко (Савельева) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Мария Александровна
Мать ребёнка: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Епифанова (Савельева) Александра Александровна
Мать ребёнка: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.05.1912
Сын: Савельев Николай Александрович
Мать ребёнка: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.01.1919
Сын: Савельев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.04.1932
Сын: Савельев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна
Смерть
Неизвестно