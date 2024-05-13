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Савельев Александр Петрович

Место рождения

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Савельев Петр Антипьевич

Мать: Савельева Анна Никифоровна

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазко (Савельева) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Мария Александровна

Мать ребёнка: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Епифанова (Савельева) Александра Александровна

Мать ребёнка: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.05.1912

Сын: Савельев Николай Александрович

Мать ребёнка: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.01.1919

Сын: Савельев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.04.1932

Сын: Савельев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Савельева (Брагина) Ксения Тимофеевна

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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