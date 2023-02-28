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Емельянов Андрей Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.12.1841 ст.

Дата смерти

07.07.1842 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1819 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.12.1841 ст.

Отец: Авдеев Емельян Авдеевич

Мать: не указана

Смерть
07.07.1842 ст.
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
- той же вотчины и деревни крестьянина Емельяна Авдеева сына Андрея, умершего 7 июля 1842 года в возрасте 8 месяцев «от натуральной болезни»; похоронен 8 июля на кладбище, находившемся при деревне, за... Показать все
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