Емельянов Андрей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.12.1841 ст.
Дата смерти07.07.1842 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено ?.12.1841 ст.
Отец: Авдеев Емельян Авдеевич
Мать: не указана
Смерть
07.07.1842 ст.
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
- той же вотчины и деревни крестьянина Емельяна Авдеева сына Андрея, умершего 7 июля 1842 года в возрасте 8 месяцев «от натуральной болезни»; похоронен 8 июля на кладбище, находившемся при деревне, за... Показать все