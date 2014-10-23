Ширыкалова (Антонова) Любовь Иосифовна
Место рождения
Дата рождения07.03.1927
Дата смерти23.10.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1927
Отец: не указан
Рождение ребёнка
26.03.1950
Сын: Ширыкалов Игорь Викторович
Отец ребёнка: Ширыкалов Виктор Григорьевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.2014
Ближняя Игуменка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область