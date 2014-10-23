Ширыкалова (Антонова) Любовь Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширыкалова (Антонова) Любовь Иосифовна

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Место рождения

Аннино, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.03.1927

Дата смерти

23.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1927

Отец: не указан

Мать: Антонова Евдокия Павловна

Аннино, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.03.1950

Сын: Ширыкалов Игорь Викторович

Отец ребёнка: Ширыкалов Виктор Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширыкалов Виктор Григорьевич

Смерть
23.10.2014
Ближняя Игуменка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
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