Киричук 1-я
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиДо 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1910
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анастасия Иоакимовна
Отец ребёнка: Киричук Иоаким (Jakim) Максимович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Киричук Иоаким (Jakim) Максимович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Наталья Иоакимовна
Отец ребёнка: Киричук Иоаким (Jakim) Максимович
Смерть
До 1920