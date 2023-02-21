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Киричук 1-я

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1910

Муж: Киричук Иоаким (Jakim) Максимович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анастасия Иоакимовна

Отец ребёнка: Киричук Иоаким (Jakim) Максимович

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Киричук Павел Иоакимович

Отец ребёнка: Киричук Иоаким (Jakim) Максимович

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Наталья Иоакимовна

Отец ребёнка: Киричук Иоаким (Jakim) Максимович

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Смерть
До 1920
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