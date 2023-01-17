Калужинов Финоген Саввич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анастасия Финогеновна
Мать ребёнка: Калужинова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Татьяна Финогеновна
Мать ребёнка: Калужинова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Пелагея Финогеновна
Мать ребёнка: Калужинова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1816