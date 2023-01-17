Калужинов Финоген Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинов Финоген Саввич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Калужинов Савва Александрович

Мать: Калужинова Арина Афанасьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анастасия Финогеновна

Мать ребёнка: Калужинова Екатерина Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Татьяна Финогеновна

Мать ребёнка: Калужинова Екатерина Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Пелагея Финогеновна

Мать ребёнка: Калужинова Екатерина Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Екатерина Ивановна

Смерть
До 1816
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