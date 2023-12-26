Волохов Юрий Геннадиевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1964
Дата смерти26.12.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ракитное, Київська область
Рождение ребёнка
23.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.12.2023
Похороны
30.12.2023
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург