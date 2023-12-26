Волохов Юрий Геннадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волохов Юрий Геннадиевич

Место рождения

Новосёловка

Дата рождения

21.09.1964

Дата смерти

26.12.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ракитное, Київська область
Рождение ребёнка
23.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мирный, ЗАТО Мирный, Архангельская область
Смерть
26.12.2023
Мирный, ЗАТО Мирный, Архангельская область
Похороны
30.12.2023
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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