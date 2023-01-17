Широкая (Воропаева) (Веретенникова-Кондрашева) Зиновия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкая (Воропаева) (Веретенникова-Кондрашева) Зиновия Осиповна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Мать: Веретенникова-Кондрашева Елена Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Широкий Трофим Семенович

Отец ребёнка: Широкий (воропаев) Семен-младший Яковлевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Широкая Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Широкий (воропаев) Семен-младший Яковлевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широкий (воропаев) Семен-младший Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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