Широкая (Воропаева) (Веретенникова-Кондрашева) Зиновия Осиповна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Широкий (воропаев) Семен-младший Яковлевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Широкая Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Широкий (воропаев) Семен-младший Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно