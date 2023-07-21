Горячих Дмитрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1935
Сын: Горячих Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Горячих Агриппина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Горячих Агриппина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячих Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Горячих Агриппина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горячих Агриппина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно