Горячих Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячих Дмитрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1935

Сын: Горячих Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Горячих Агриппина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Горячих Агриппина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячих Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Горячих Агриппина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячих Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Горячих Агриппина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Агриппина Сергеевна

Смерть
Неизвестно